Воробьев: датчики на котельных позволяют оперативно реагировать в случае сбоя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона понимают, как важна для жителей надежность теплоснабжения. Для этого используются также и технологии.

«Кроме того, что мы обновили котельную, сети, для нас крайне важно видеть, что происходит в реальном времени. Для этого на всех наших котельных, их у нас 2700, мы установили четыре датчика. Это температура выхода и давления — два датчика, и на вход давление и температура», — сказал Воробьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что обслуживает и мониторит установленные четыре датчика искусственный интеллект. Чат-бот выдает пуш-уведомления центру ЖКХ в случае, если один из четырех параметров дает сбой, входит в красную зону.

«Объясняю это для того, чтобы понимали преимущество, которое дает технология, а именно быстрое реагирование в случае того или иного сбоя. Мы видим радикальное снижение жалоб и время устранения аварии в случае, если она происходит, <…> сокращается очень заметно», — уточнил глава области.

