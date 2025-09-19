Воробьев: 3 новых БМК и 4 обновленных котельных появятся в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск в этом году появятся 3 блочно-модульные котельные (БМК), модернизируют4 котельных и 44 км теплосетей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы на объекте в Поварове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев рассказал, что сейчас в Солнечногорске перед отопительным сезоном идет проверка котельных, уже стартовали пробные топки. Каждый из объектов должен обеспечить нужное давление, нужную температуру в микрорайоне, который он обслуживает.

«Эта новая БМК в Поварове будет запущена через 2 месяца. Ее мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки. Ну, а все сети и старая котельная, которая начнет здесь отопительный сезон, в полной готовности. Солнечногорск — сложная территория. Сейчас концессионер сделал достаточно большой объем работ по замене сетей и установке новых блочно-модульных котельных. И наша часть, областная, которая не входит в концессию, тоже предполагала серьезную модернизацию котельных и сетей. Все это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение», — сказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

БМК в Поварове

Новая БМК в Поварове мощностью 30 МВт обеспечит теплом 57 многоквартирных домов, детский сад, школу и больницу. Это порядка 6 тыс. жителей. Фундамент уже залит, БМК установлена, осталось провести монтаж оборудования.

Гендиректор «Газпром Теплоэнерго Московская область» Станислав Маржохов отметил, что котельная строится вместо старой и изношенной.

«Она позволит повысить надежность и качество теплоснабжения в этом развивающемся районе. Это автоматизированная блочно-модульная котельная, которая не требует присутствия персонала и контролируется через диспетчеризацию. Она позволяет моментально видеть все, что происходит на котельной», — сказал Маржохов.

Другие объекты

В рамках концессии с «Газпром Теплоэнерго Московская область» в этом году построят еще 2 БМК: на улице Рабочей и в деревне Хметьево. Уже модернизированы 3 участка теплосетей протяженностью 4 км в городе Солнечногорске. Положительные изменения коснутся 16 тыс. жителей.

В рамках госпрограммы также ведется большой объем работ по модернизации. Это котельные в поселках Миронцево, Голубое, Стекольный завод и деревне Лыткино, почти 40 км теплосетей в Солнечногорске, поселках Менделеево и Выстрел. В последнем работы уже завершены. Обновление инфраструктуры в рамках госпрограммы коснется почти 60 тыс. жителей.

На котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) устанавливают датчики контроля теплоснабжения, они отслеживают подачу тела. В г. о. Солнечногорск они стоят на 33 котельных и 5 ЦТП. Данные с объектов передают в единую информационную систему, что позволяет оперативно устранять аварийные ситуации.

Всего по госпрограмме в регионе в этом году ведется строительство и ремонт более 500 объектов теплоснабжения — это 332 км теплосетей, которые обеспечивают теплом 3,7 млн жителей Московской области.

Реализуется 9 концессионных соглашений (Солнечногорск, Воскресенск, Сергиев-Посад, Клин, Пушкинский и Серпухов). «Газпром Теплоэнерго Московская область» в этом году приведет в порядок и построит более 33 км сетей и 65 теплоисточников.

Воробьев отметил, что большая программа по теплу в Московской области реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

