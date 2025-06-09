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Воробьев: 150 мероприятий по водоснабжению и водоотведению выполнят в 2025 году

За 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, теплоснабжение и электроснабжение — это две большие программы. Третья — водоснабжение и водоотведение.

«Знаю, что все коллеги участвуют (в работе – ред.)», — добавил глава региона.