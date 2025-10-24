Вопросы жителей по переселению из ветхого жилья в Шатуре решили в администрации округа

В администрации муниципального округа Шатура провели прием граждан. Заместители главы Наталья Федорова и Анна Глухова, а также руководитель Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян и начальник отдела строительства и архитектуры Денис Трушин отвечали на вопросы жителей округа. Всего семь человек обратились к представителям местной власти с просьбой оказать содействие в решении важных вопросов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Людей волновали темы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья, благоустройством подъездных путей к земельным участкам. По каждому вопросу заявителям были даны подробные ответы и разъяснения. Например, жительнице Рошаля сообщили, что она может переселяться в новостройку по ул. Химиков. В данном доме имеется однокомнатная квартира, подходящая по площади. Хозяйке в ближайшее время можно будет осмотреть жилье, и, если недочетов не обнаружится, готовиться к переезду и справлять новоселье.

А вот у семьи, проживающей в с. Дмитровский Погост, есть время на раздумье: воспользоваться правом на получение сертификата и самостоятельно улучшить свои жилищные условия или подождать, когда в родном поселке будут строить новый дом. Срок расселения их аварийного дома — четвертый квартал 2028 года.

Для более детальной проработки ряда вопросов по окончании приема специалисты курирующих служб выехали на место. По всем остальным граждане получили подробные ответы во время приема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.