Вопросы водоснабжения обсудили в Мытищах

Встречу в формате срочной выездной администрации с жителями улиц Полевой и Луговой города Мытищи провел директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов. Местные жители обратились с проблемой, связанной с сетями водоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Им было разъяснено, что для решения проблемы необходимо провести обследование сетей. Это позволит определить их состояние, местоположение и выявить возможные проблемы. Результаты обследования будут рассмотрены на техническом совете, где примут решение о дальнейших действиях. В случае признания сетей бесхозяйными муниципалитет сможет взять на себя ответственность за их обслуживание и эксплуатацию. Обследование будет проведено до 27 октября.

Жители улиц Полевой и Луговой выразили надежду на скорейшее решение проблемы и улучшение качества водоснабжения. Встреча завершилась договоренностью о проведении дальнейших консультаций с ними и информировании о ходе работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.