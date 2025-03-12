Вопросы ремонта жилфонда обсудили жители Павловского Посада с замглавы округа

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов обсудил с жителями вопросы ремонта жилого фонда в рамках пешего обхода территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По адресу улица Щорса, дом 7 обратилась заявительница с вопросом ремонта фасада дома, где имеется частичное обрушение кирпичной кладки. Проведем все необходимые работы по ремонту оголовок дымоходов и вентканалов 2-го и 3-го подъездов», — сказал Филипп Ефанов.

Также первый замглавы округа совместно с представителями управляющей компании посетили дом № 37 по улице Южная.

«Основные вопросы по данному адресу касались капитального ремонта многоквартирного дома. Пояснил жильцам, какие мероприятия необходимо провести для включения МКД в план капитального ремонта. Также, до 31 мая направим слесарей для текущего ремонта оконных блоков», — отметил Филипп Александрович.

Задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы: 2-99-03. Записаться на личный прием можно по телефону: 2-99-05.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.