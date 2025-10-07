Вопросы отопления и подготовки к зимнему периоду обсудили в Павловском Посаде

Началось оно с самой важной темы — отопления. Все 42 котельные уже запущены и работают в штатном режиме. Специалисты Мособлводоканала устраняют мелкие инциденты на сетях, а управляющие компании точечно развоздушивают системы в домах.

«Мы внимательно следим за всеми вашими обращениями и реагируем на них — спасибо за доверие! Особо подчеркну: после ремонтных работ на сетях МосОблВодоканала благоустройство должно быть восстановлено до холодов. Иначе зимой у нас возникнут трудности с уборкой от снега данных территорий» — отметил Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Службы уже активно готовятся к зимнему периоду. 7 ноября состоится проверка всех учреждений благоустройства и дорожного хозяйства. Будет проверена техника и запасы песко-соляной смеси.

Также на оперативном совещании были озвучены планы на текущую неделю. В четверг, 9 октября, в 17:00 состоится выездная администрация для жителей округа. Проходить она будет во Дворце культуры «Павлово-Покровский» по адресу: г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 37. Задать вопросы можно по телефону 2-99-05.

Также 10 октября в Павловском Посаде и Электрогорске состоится открытие Аллеи Героев! В 10:00 — на Электрогорском кладбище, а в 12:00 — на новом кладбище в Павловском Посаде.

«Приглашаю всех желающих присоединиться к этому важному моменту — давайте почтим память Героев вместе!» — подытожил Денис Олегович.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.