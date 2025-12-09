Вопросы качества водоснабжения и содержания дорог обсудили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде наметили задачи на ближайшее время. Одной из важных тем, которые разбирали на оперативном совещании главы округа, стало качество холодной воды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Системы промыты, проблему с запахом должны были снять. Отдельно держим на контроле ситуацию в Больших Дворах: в планах внести предложение о строительстве станции доочистки и замене 6 километров трубопровода», — сказал Денис Семенов.

Глава Павлово-Посадского округа дал поручение привести в порядок все новогодние украшения: гирлянды, фигуры, иллюминацию. Город должен встретить праздники красиво и безопасно.

Коллегам из МБУ «Благоустройство» напомнили: уже весной нужно оперативно выйти на ремонт фонтана напротив ДК «Октябрь». Задача зафиксирована, к сезону подготовимся заранее.

Денис Олегович поставил задачу дорожным службам: — проверить все дорожные знаки на читабельность; — промыть остановочные павильоны; — проверить работу фонарей уличного освещения. Городское пространство должно быть удобным и безопасным для жителей.

Техника и мастера готовы к возможным снегопадам. Пока погода позволяет — продолжается уборка мусора и наведение порядка на улицах.

Глава округа обратился к сотрудникам полиции с просьбой подключиться к совместной работе со школами.

«Организуем беседы со школьниками о безопасности детей, в том числе по теме телефонного терроризма. Важные детали — в видео, не пропустите! Всем хорошей и продуктивной рабочей недели!», — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.