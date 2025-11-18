Вопросы благоустройства, безопасности и предстоящих праздников обсудили в Павловском Посаде

17 ноября на оперативном совещании подробно разобрали вопросы, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность жизни в Павлово-Посадском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во‑первых, меня серьёзно беспокоит скорость восстановления благоустройства после работ, проводимых Мособлводоканалом. Жители справедливо жалуются: дворы и улицы должны приводиться в порядок быстрее и качественнее. Задача – не просто «закопать траншею», а вернуть территорию в достойный вид. Будем добиваться от подрядчиков соблюдения сроков и стандартов», - сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Отдельно он остановился на итогах объездов, которые проходили на прошлой неделе. Денис Семенов дал поручения Мособлэнерго привести в порядок ряд подстанций, закрасить надписи на стенах, убрать мусор вокруг.

«Инженерные объекты не должны быть «серой зоной» – они такие же элементы городской среды, и жители имеют право видеть ухоженный округ без граффити и свалок», - подчеркнул глава округа.

Он обозначил ещё одну проблему – несформированные аварийные бригады в ряде управляющих компаний, а также нехватку сварщиков. Это напрямую влияет на скорость реагирования на аварийные ситуации в домах. Денис Олегович поручил в кратчайшие сроки укомплектовать аварийные службы и обеспечить готовность к любым нештатным ситуациям.

Отдельный и очень важный блок – безопасность детей. Глава Павлово-Посадского округа поручил организовать встречу с заместителями по безопасности в школах, родителями и детьми, чтобы ещё раз проговорить простое, но жизненно важное правило: нельзя поднимать на улице неизвестные предметы.

«Сейчас начались школьные каникулы, дети больше времени проводят на улице. Обращаюсь ко всем родителям: обязательно поговорите с ребёнком, объясните, чем может быть опасен подобный «интерес». Ваши слова – лучшая профилактика», - отметил Денис Олегович.

Кроме того, Денис Семенов дал поручение ускориться с новогодним оформлением Павлово-Посадского округа.

«Уже 1 декабря мы будем зажигать ёлки, и к этому времени город и поселения должны быть празднично украшены. Отдельное внимание – нашим каткам: необходимо осмотреть их на наличие опасных и сломанных элементов, чтобы отдых жителей был не только приятным, но и безопасным. Уже сейчас важно сформировать план мероприятий на новогодние каникулы. Наша задача – сделать так, чтобы жители и гости округа по‑настоящему ощутили атмосферу «Зимы в Подмосковье»: с комфортными общественными пространствами, интересными событиями и тёплой праздничной атмосферой. Всем продуктивной рабочей недели!», - Подытожил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.

17.06.2024