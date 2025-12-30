Вопрос закономерный: депутат рассказал о перерасчете ЖКУ на праздниках

Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что семьи, уезжающие из города в новогодние праздники, могут сделать перерасчет услуг по ЖКУ и не оплачивать свет, воду и другие услуги на время отсутствия, сообщает RT .

«Если жильцы отсутствуют в жилом помещении более пяти полных календарных дней подряд, они вправе обратиться за перерасчетом платы по отдельным коммунальным услугам. Это касается холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения при отсутствии приборов учета, а также услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в тех регионах, где плата рассчитывается исходя из количества проживающих», — сказал парламентарий.

По его словам, скорректировать стоимость коммунальных услуг возможно исключительно для тех позиций, итоговая сумма которых определяется количеством фактически проживающих в помещении граждан.

Однако пересмотр начислений не распространяется на оплату отопления, обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также на взносы, предназначенные для проведения капитального ремонта. В случае оборудования квартиры индивидуальными приборами учета потребления воды или газа, необходимость в перерасчете также отсутствует, поскольку оплата взимается на основании предоставленных показаний этих приборов.

