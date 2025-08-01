«Вопрос острый»: Хуснуллин обратил внимание на обеспечение ДНР водой

Хуснуллин проверил ход возведения водовода к Павлопольскому водохранилищу в ДНР

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин организовал оперативное совещание с руководством Фонда развития территорий (ФРТ). На нем обсуждалась проблема с обеспечением водой жителей Донецкой Народной Республики, сообщает « Царьград ».

После завершения совещания Хуснуллин совместно с руководством ФРТ проверил, как идут работы на одном из ключевых для ДНР возводящихся объектов водоснабжения. Имеется в виду масштабный водовод, идущий к Павлопольскому водохранилищу. Его длина составляет 17 км.

Этот водовод со вторым аналогичным, используемым для отведения из Углегорского водохранилища, даст возможность восполнить примерно 40% ресурсов для региона.

Хуснуллин отметил, что дал поручение уменьшить сроки сдачи и запуска объекта. Для этого нужно быстрее поставить оборудование.

«Вопрос нехватки воды в ДНР — острый, необходим комплексный подход, чтобы решить эту проблему», — сказал зампред правительства РФ.