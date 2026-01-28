Волонтеры вышли убирать улицы Королева и Серебряных Прудов после снегопада
Фото - © Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья»
Волонтеры вышли с лопатами на улицы Королева и Серебряных Прудов для помощи коммунальщикам в ликвидации последствий мощного снегопада, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья».
«Ребята тоже трудятся с самого утра. Наши герои!» — говорится в сообщении.
В Серебряных Прудах активисты расчистили снег на территории Центрального дома культуры. Королевские волонтеры помогают в расчистке тротуаров и подходов к пешеходным переходам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.
«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.