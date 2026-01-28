сегодня в 13:17

Волонтеры вышли убирать улицы Королева и Серебряных Прудов после снегопада

Волонтеры вышли с лопатами на улицы Королева и Серебряных Прудов для помощи коммунальщикам в ликвидации последствий мощного снегопада, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья».

«Ребята тоже трудятся с самого утра. Наши герои!» — говорится в сообщении.

В Серебряных Прудах активисты расчистили снег на территории Центрального дома культуры. Королевские волонтеры помогают в расчистке тротуаров и подходов к пешеходным переходам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

