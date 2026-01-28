сегодня в 11:29

Волонтеры с лопатами помогают расчищать от снега улицы в Подольске и Люберцах

Подольские и люберецкий волонтеры с лопатами пришли на помощь коммунальщикам в расчистке территорий от снега после циклона, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья».

«Новый день — новые добрые дела! Работали дружно и слаженно, поэтому быстро справились с задачкой», — говорится в сообщении.

Активисты уже не первый раз берут лопаты для помощи коммунальным службам. В среду утром подольские волонтеры помогают расчистить от сугробов хоккейную и детскую площадки, а также парковочные места и улицы.

Кроме того, люберецкие волонтеры совместно с активистами «Движения Первых» убрали снег возле памятника «Ангел Мира».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

