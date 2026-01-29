Волонтеры помогли расчистить от снега двор в поселке Электроизолятор

Участники молодежной организации Раменского округа вышли на помощь коммунальным службам. Волонтеры убирали снег с территории двора дома № 52 и расположенных рядом жилых зданий в подмосковном поселке Электроизолятор, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Эту локацию они выбрали не случайно. Здесь проходит пешеходный путь к детскому саду, спортивному комплексу, школе искусств, магазинам.

«Мы видим, какой объем работ у коммунальных служб, как они стараются справиться с этой задачей. И нам очень приятно помочь, сделать доброе дело для наших жителей», — отметила руководитель отдела досуговой деятельности «Юность» Раменского молодежного центра Оксана Москвина.

Волонтеры очистили от снега дорожки и скамейки на детской площадке, а также подходы к подъездам дома.

