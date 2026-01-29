сегодня в 13:25

Волонтеры Подольска и Восхода продолжают помогать коммунальщикам с уборкой снега

Волонтеры Подольска и закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Восход продолжают помогать коммунальным службам в устранении последствий аномального снегопада, сообщает Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья» .

«Работают без выходных, трудяги наши», — говорится в сообщении.

Подольские активисты убрали сугробы на двух точках. На улице Кирова очистили детские площадки и пешеходные дорожки. Также волонтеры расчистили подъезды и дворовую территорию.

Волонтеры Восхода вооружились лопатами и расчистили снег у культурно-досугового центра, чтобы дети могли идти на кружки без преград.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

