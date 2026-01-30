Волоколамские дорожники вышли на ночную уборку заснеженных дорог

Два экипажа прошли через город по Ново-Солдатской улице до деревни Масленниково и обратно, расчистив и обработав дорогу песчано-соляной смесью в обоих направлениях.

Работают КДМ попарно по двум причинам. Во-первых, так обеспечивается эффективная расчистка дороги: пока первая машина «раздвигает» снежную массу ближе к центру дороги, вторая отбрасывает снежную массу к обочине. А во-вторых это увеличивает дистанцию обрабатываемого участка в два раза.

Дело в том, что одного бункера с песчано-соляной смесью на КДМ хватает на 18 километров дороги. А если в команде две машины, то и дистанция увеличивается вдвое.

В таком режиме дорожники чистят дороги всю смену. Медосмотр, подготовка и заправка машин, получение задачи и выход на дистанцию. Николай Трофимов за рулем КДМ уже больше 20 лет. Как он рассказал, даже такая непогода — уже дело привычное. За смену получается сделать три–четыре рейса, а это, как легко подсчитать, даже на три команды из двух КДМ каждая составляет минимум 324 километра дорожной сети округа.

