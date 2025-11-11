Военные коммунальщики МВО подготовили к зиме более 10 тыс объектов

На зимний режим работы были успешно переведены 428 котельных, что составляет 100% всех теплогенерирующих объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу. Об этом сообщила пресс-служба «ЦЖКУ».

В процессе подготовки к зимнему сезону 2025–2026 годов военные коммунальные службы филиала провели техническое обслуживание как основного, так и резервного оборудования. Были проведены гидравлические проверки котельных агрегатов и тщательная проверка тепловых сетей на прочность и плотность. Это важные мероприятия, направленные на обеспечение надежной работы тепловых систем в условиях низких температур.

Кроме того, все необходимые текущие ремонтные работы на объектах были полностью завершены, что позволяет поддерживать их в исправном состоянии и избежать неполадок в период зимней эксплуатации. Внутридомовые сети также подверглись промывке, что способствует улучшению качества теплоснабжения и предотвращению возможных заторов. Проведены тщательные проверки автомобильной и специальной техники.

Всего к началу отопительного периода специалисты жилищно-коммунальных служб подготовили около 10 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, расположенных в 1015 военных городках, отремонтировали 14,6 км. инженерных сетей.

С учетом похолодания и колебаний среднесуточной температуры, подача тепла на социально значимые объекты, включая медицинские учреждения, была начата 1 сентября. Полный запуск теплогенерирующих объектов был реализован с 9 сентября, что обеспечило стабильное теплооснабжение в этот период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.