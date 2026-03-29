Воду с керосином могут начать пить жители Ивановской области

В Ивановской области возникает угроза попадания авиационного топлива в питьевую воду после катастрофы Ан-22, рухнувшего в Уводьское водохранилище в декабре 2025 года. Самолет до сих пор не поднят целиком, и, как сообщают жители, утечка керосина в водоем продолжается, пишет Mash .

Жители Ивановской области утверждают, что наблюдают маслянистые разводы на воде и чувствуют стойкий запах химии. Они переживают, что будут вынуждены пить воду с керосином.

Особую опасность представляет противоморозная присадка «жидкость И», находящаяся в топливе. Это вещество сохраняет текучесть в сильные морозы и способно изменять свойства воды. На борту разбившегося самолета находилось примерно 20 тонн керосина.

Со дна водохранилища достали только фрагменты конструкции, в то время как оба двигателя остаются под водой. Поисковые мероприятия официально завершены.

Региональные власти сообщают об установке боновых заграждений и усиленном мониторинге водозабора, утверждая, что все лабораторные анализы воды показывают нормативные показатели, однако местные жители все равно переживают.

