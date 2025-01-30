Водозаборный узел в Смирновке Солнечногорска отремонтируют в приоритетном порядке

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел прием граждан в местном отделении «Единой России». Жители обратились к нему с вопросами о модернизации водозаборного узла (ВЗУ), ремонта колодца. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Олег Серманов, заведующий поликлиникой в Смирновке и местный житель рассказал, что ВЗУ в поселке выдает воду не самого хорошего качества. В 2015 году там построили новую станцию очистки воды, но за 10 лет она пришла в негодность. Константин Михальков сообщил, что ВЗУ № 19 в Смирновке вошел в число приоритетных для включения в госпрограмму развития инженерной инфраструктуры на 2025–2026 годы.

«Всего в округе 57 ВЗУ, из них 47 нуждаются в обновлении. Мы их распределили на три этапа, по которым будем проводить процессы реконструкции по очереди. В вопросе обновления устаревших водозаборных станций нас поддержал губернатор Андрей Воробьев», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Надежда Клец обратилась по поводу ремонта колодца в микрорайоне Выстрел у дома № 8. Его обследовали специалисты Управления ЖКХ и экологии. Глава округа отметил, что в течение двух недель ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны проведет необходимые работы по восстановлению объекта. А с конца весны после реконструкции сетей там благоустроят территорию.

Также Константин Михальков и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар направят запрос в ОАО «РЖД», чтобы поднять уровень платформы № 2 на железнодорожной станции «Подсолнечная». Головные вагоны поездов из Москвы высаживают жителей выше ее уровня на 50 см. На эту тему отдельную встречу с жителями провел окружной депутат Владимир Дацюк.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.