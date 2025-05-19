Водоканалы Подмосковья провели работы по обеспечению водоснабжения и водоотведения

Ресурсоснабжающие организации Подмосковья регулярно проводят мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения. Так, за последнюю неделю службы областных водоканалов выполнили ряд значимых работ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В городском округе Наро-Фоминск проведены работы по промывке сетей и водонапорной башни в поселке Каменское, а также очистка фильтров, клапанов и узлов на водозаборном узле ВЗУ-110. Это обеспечит стабильное и бесперебойное водоснабжение жителей.

В городском округе Подольск «Водоканал» модернизирует КНС № 13 в микрорайоне Климовск. Заменены лестницы, площадки и подъемное оборудование, проводится ремонт и устанавливается вентиляция. Это обеспечит надежную перекачку стоков и снизит энергопотребление.

В Чеховском округе проверили качество воды в школах и детских садах: взяли 57 проб из скважин, резервуаров и водопроводных сетей, что гарантирует безопасность питьевой воды и своевременное выявление возможных проблем.

На территории Талдомского городского округа провели плановую промывку водопроводных сетей в деревнях Павловичи и Нушполы, а также в селах Новогуслево и Новоникольское. Это поможет избежать изменения качества воды и обеспечит стабильную ее подачу потребителям.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что сейчас уделяется особое внимание модернизации коммунальной инфраструктуры. Задача — сформировать стратегию по обновлению объектов ЖКХ для всех муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.