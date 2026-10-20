сегодня в 10:18

Водоканал Балашихи исследовал более 2 тыс проб воды за третий квартал

Испытательная лаборатория ресурсоснабжающего предприятия Балашихи за третий квартал исследовала 2 329 проб воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Испытательная лаборатория ресурсоснабжающего предприятия Балашихи контролирует качество воды на всей цепочке — от источника до потребителя. За третий квартал специалисты провели анализ 2 329 проб. Цель многоуровневого контроля — обеспечить жителей ресурсами надлежащего качества.

Лаборатория также проверяет сточные воды и ведет работу с абонентами. С начала года специалисты проверили по 23 химическим показателям стоки 240 предприятий, которые сбрасывают их в систему водоотведения городского округа Балашиха.

Оценку проводят в соответствии с постановлением правительства РФ № 644. Специалисты выявляют превышения предельно допустимых концентраций веществ, влияющих на работу централизованной системы водоотведения.

Ко всем нарушителям применили меры экономического воздействия, предусмотренные действующими нормативными актами. Проверки продолжаются в плановом режиме под методическим контролем лаборатории.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.