Во Власихе строят котельную с резервным топливом для микрорайона Березка

Новая котельная обеспечит микрорайон Березка во Власихе отоплением и горячей водой. Объект готов на 70%, завершить строительство планируют до конца ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство котельной началось в марте 2026 года. На площадке выполнили земляные работы, устроили фундамент, смонтировали модульное здание и дымовую трубу. Сейчас продолжается подведение газа. Готовность объекта достигла 70%, завершить работы планируют до конца ноября 2026 года.

Основным топливом станет природный газ, резервным — дизельное топливо на случай перебоев с газоснабжением. Для дополнительной надежности установят резервный электрогенератор. Проектная мощность котельной составит 3 МВт: внутри разместят два водогрейных котла по 1,5 МВт. Также предусмотрены резервные насосы, оборудование водоподготовки и системы автоматической защиты.

Котельная будет работать круглый год в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала. Система будет регулировать подачу тепла в зависимости от уличной температуры. Диспетчеры смогут дистанционно следить за оборудованием, получая данные о его состоянии и возможных неисправностях.

Застройщиком выступает администрация городского округа Власиха. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения. Это большая программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.