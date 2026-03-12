сегодня в 16:27

Во Власихе реконструируют более 5 км сетей водоснабжения

В городском округе Власиха планируют реконструировать разводящие сети водоснабжения протяженностью более 5 км. Работы начнут после определения подрядчика, завершить их рассчитывают в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции разводящих сетей водоснабжения объекта «Система водоснабжения г.о. Власиха». Общая протяженность обновляемых сетей составит 5 356 метров.

Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Власиха.

Завершить реконструкцию планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.