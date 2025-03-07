Во Фрязине приступают к реконструкции котельной

В 2025 году в г. Фрязино начнется масштабная реконструкция Котельной № 13, расположенной по адресу: ул. Вокзальная, д. 45. Этот объект является ключевым элементом инфраструктуры города, обеспечивая теплом и горячей водой жителей, социальные учреждения и предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные характеристики котельной:

Тип: водогрейная.

Год ввода в эксплуатацию: 1965.

Установленная мощность: 30,4 Гкал/час.

Потребители: 81 многоквартирный дом (10 975 жителей), 16 социальных объектов и 45 юридических лиц.

Система: закрытый водоразбор.

Цели реконструкции

Реконструкция Котельной № 13 направлена на:

Повышение надежности теплоснабжения.

Улучшение энергоэффективности.

Обеспечение комфортных условий для жителей и социальных объектов.

Этапы работ

Проектно-изыскательские работы (ПИР):

Сроки: с 19.12.2024 по 28.04.2025.

Строительно-монтажные работы (СМР):

Сроки: с 28.05.2025 по 23.10.2026.

Поставка и монтаж оборудования:

Сроки: с 28.05.2025 по 23.10.2026.

Технические особенности

Установленная тепловая мощность до реконструкции: 35,35 МВт (30,4 Гкал/ч). В котельной установлены 4 водогрейных котла ДКВР-10/13.

Технологическое присоединение

В феврале 2025 года был получен проект договора на технологическое присоединение к сетям ГРС «Литвиново-2». Для этого планируется выполнить перекладку газопровода среднего давления протяженностью 800 м, из которых 790 м будут проложены методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).

Значение реконструкции

Реконструкция Котельной № 13 — это важный шаг к улучшению качества жизни в г. Фрязино. После завершения работ жители города смогут рассчитывать на стабильное и надежное теплоснабжение, а также на снижение вероятности аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.