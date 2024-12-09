Во Фрязине обсудили ненадлежащую обработку тротуаров вокруг школы № 1

В рамках традиционного обхода подведомственной территории заместитель главы городского округа Фрязино Артем Вольчак пообщался с жителями микрорайона № 4. Во время прошедших снежных осадков, когда улицы были покрыты наледью, в муниципальный центр управления регионом поступали обращения фрязинцев о ненадлежащей обработке тротуаров вокруг корпуса «Б» МБОО СОШ № 1 (ул. Барские пруды, 15). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с коллегами и жителями заместитель главы проверил качество содержания городских территории по периметру школы. На данный момент у горожан нет замечаний к работе МБУ «Городское хозяйство»: тротуары и зеленые пространства убраны от смета и мусора.

Во время обхода был зафиксирован провал грунта вблизи люка на коммуникациях. Информация была незамедлительно передана в ресурсоснабжающие организации для устранения провала.

Несмотря на то, что пока стоит сухая погода, в преддверии приближающегося снегопада коммунальным службам дано поручение обратить пристальное внимание на подходы к школе, особенно — на тротуары, которые имеют наклон — таких вокруг образовательного учреждения несколько. Качественное содержание территории вокруг школ — это, в первую очередь, безопасность детей, что является главным приоритетом.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.