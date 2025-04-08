Внешний вид восстановили более чем у 900 фасадов МКД Подмосковья

Покраска и облицовка фасада дома — не просто косметический ремонт, улучшающий внешний вид. Это также важно для защиты здания от разрушения. Работы служат барьером, препятствующим проникновению влаги в стены, предотвращая повреждение конструкций. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Работы относятся к текущему ремонту, их стоимость входит в тариф на содержание общего имущества.

Для долговечности здания управляющие организации должны регулярно осматривать фасад и оперативно устранять выявленные повреждения — трещины, сколы краски, отслоения облицовки.

«Управляющие организации должны регулярно осуществлять технический осмотр фасадов и своевременно проводить работы по устранению выявленных повреждений», — добавил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, за первый квартал этого года коммунальные службы под надзором инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области восстановили окрасочный слой стен и облицовки более чем у 900 фасадов МКД региона.

Например, работы проведены в городском округе Дмитров на Спасской улице, дом № 6А, в подмосковной Лобне на улице Маяковского, дом № 10, а также в Мытищах на Рождественской улице, дом № 2.

Жители Подмосковья в случае обнаружения повреждений фасада многоквартирного дома могут обратиться в свою управляющую организацию или подать заявку через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.