Власти призвали жителей Мурманска тратить меньше электричества

сегодня в 11:41

Глава Мурманска Иван Лебедев обратился в своем Telegram-канале к жителям Первомайского и Октябрьского округов. Он попросил уменьшить потребление электричества.

Лебедев порекомендовал жителям снизить применение мощных электрических приборов. Среди них бойлеры, обогреватели, стиральные машины и электроплиты. Глава города объяснил это необходимостью высвободить дополнительные мощности.

Политик отметил, что занятия для школьников в учреждениях Мурманска отменили.

Утром 31 января пресс-служба «Россети Северо-Запада» рассказала об исчезновении электричества в Мурманске и ЗАТО Североморске. Это случилось из-за отключения линии электропередач.

Через несколько минут после технологического нарушения на линии электропередач получилось частично восстановить электроснабжение домов и квартир в Мурманске и Североморске. Котельные перевели на резервные схемы. Специалисты перераспределяют нагрузку для подсоединения других социально важных объектов и ряда жилых домов.

