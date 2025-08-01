Власти потребовали пересчитать платежки за ЖКХ по 80 тыс руб в Балашихе

Жильцы ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе пожаловались, что им проходят платежки за коммуналку по 30-80 тысяч рублей. Подмосковные власти связали ситуацию с ошибкой при перерасчете и потребовали пересчитать платежки, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на областное министерство по жилищному надзору.

Жильцы рассказали, что еще в январе им традиционно сделали перерасчет за отопление, после которого они получили платежки с завышенными суммами. Далее процедуру повторили в апреле и июле, причем с заявителей опять требовали внушительные суммы — по словам горожан, с некоторых из них просили под 80 000 рублей.

«За однокомнатную квартиру мне выставляют платежку больше чем на 30 тысяч. <…> По одному платежу мы стали разбираться, и сотрудник „МосОблЕИРЦ“ выяснила, что произошла ошибка — не мы должны 40 тысяч, а нам якобы должны из-за наших переплат», — рассказали обратившиеся.

Через месяц заявителям снова насчитали долг в 33 тысячи рублей, причем с такой ситуацией столкнулись «многие соседи», добавили жильцы.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что по данному факту уже провели проверку. По словам чиновников, оказалось, что в указанном доме есть общий счетчик на отопление, причем индивидуальные приборы учета стоят не во всех квартирах.

Представители министерства добавили, что раньше плату рассчитывали неверно и целый год начисляли одинаковые суммы — по средним показателям только с общего счетчика.

«Министерство потребовало пересчитать плату правильно — с учетом данных и общего, и индивидуальных счетчиков», — сообщили власти.