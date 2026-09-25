Власти Наро-Фоминска 25 сентября обсудили отопление детской поликлиники

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Представители администрации Наро-Фоминского округа, больницы и коммунальных служб 25 сентября обсудили подготовку детской поликлиники на улице Шибанкова к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Детская поликлиника находится на первом этаже жилого дома, поэтому подготовка к отопительному сезону требует согласованной работы больницы, коммунальных служб и управляющей компании. На встрече обсудили готовность здания и разграничение ответственности между организациями.

В обсуждении участвовали заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова, начальник отдела социального развития администрации Наталья Насекина, заместители главного врача Наро-Фоминской больницы Ольга Акбарова и Алексей Мартыненко, заведующая поликлиникой Евгения Франк. Также присутствовали представители профильного комитета администрации, МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа», управляющей компании и административно-хозяйственной службы больницы.

Цель подготовки — обеспечить стабильную температуру для пациентов, их родителей и сотрудников в осенне-зимний период. Администрация округа и руководство больницы совместно контролируют подготовку поликлиники и заранее решают вопросы с профильными службами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно зафиксировать успехи, результаты. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.