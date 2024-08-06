сегодня в 11:50

Власти контролируют ситуацию с отключением воды в 15 многоэтажках в Электроуглях

Администрация Богородского округа взяла на контроль ситуацию с отключением подачи горячей воды в домах подмосковных Электроуглей. Ранее в поселке Светлый приостановили подачу ГВС в 15 многоэтажек, сообщает «Царьград» .

Местные власти заявили, что перебои с подачей воды вызваны долгами управляющей компании. Разногласия произошли между ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» и акционерным обществом «НТИ».

Подачу горячей воды намерены осуществлять в штатном режиме после согласования графика погашения задолженностей, который уже отправлен на согласование в газовую службу «Газпром Межрегионгаз Москва».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.