Власти Истры откликнулись на просьбу жителей сделать дороги в деревню

Выездная администрация прошла на территории возле деревни Шейно округа Истра, на которой было выделено более 300 земельных участков для многодетных семей. Жители подняли вопрос о строительстве подъездных путей к ним.

Жители жалуются, что к участкам невозможно подъехать, дорога размыта, машины постоянно застревают, а людям все время приходится приезжать на дачу с запасной одеждой и резиновыми сапогами.

Этот вопрос с самого начала был непростым, но администрация по поручению главы округа Татьяны Витушевой провела необходимую подготовительную документационную работу. Первый этап обустройства подъездных путей будет выполнен в 2025 году.

«Важно понимать, что работу здесь фактически пришлось начинать с нуля: формировать земельные участки под будущие дороги, проводить их кадастровую регистрацию, разрабатывать проектно-техническую документацию. Это вынужденный, необходимый комплекс мероприятий, на проведение которого нужно было время», — сказал замглавы муниципального округа Истра Мурад Билалов.

Он подчеркнул, что в текущем году планируется обустроить 2,7 км асфальтированых дорог внутри поселка.

По словам замглавы, администрация округа заранее провела необходимую работу по включению обустройства первого этапа дорог в госпрограмму. Сейчас вместе с комитетом по конкурентной политике Московской области проводятся закупочные процедуры. Планируемый срок заключения контракта — 10 августа, а плановый срок завершения работ — 15 ноября 2025 года.

Также при общении с жителями рассказали и об обустройстве линии уличного освещения. Как пояснила замглавы администрации округа Истра Анна Зубкова, курирующая блок ЖКХ, в 2025 году выделено финансирование на первый этап этих работ.

«Уличное освещение состоит не только из столбов, а из полноценной линии, отвечающей всем текущим стандартам и нормам. До конца ноября текущего года в многодетном массиве будет обустроено более 3 км уличного освещения в рамках реализации программы „Формирование современной комфортной городской среды“», — сказала Зубкова.

Кроме того, вместе с «Россетями» решен вопрос с электричеством в поселке, у собственников участков уже имеется техвозможность подключения к электросетям. А вот вопрос с водоснабжением находится в стадии решения.

«Ранее еще в 2023 году в рамках заключенного муниципального контракта были проведены работы по бурению скважины. В настоящее время выполняются проектные работы на будущую прокладку сетей водоснабжения», — пояснила замглавы.

По итогу встречи договорились о дальнейшей коммуникации с представителями инициативной группы собственников участков для информационной координации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.