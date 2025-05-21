Владимир Волков провел встречу с жителями Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Самым актуальным стал вопрос введения платного парковочного пространства на шести улицах округа: Калараш; Кирова; Красноармейская; Котельническая; Инициативная; Поклонная в Дзержинском.

«Ранее от жителей многоквартирных домов, расположенных по указанным улицам, неоднократно поступали жалобы на то, что парковочные места часто занимают большегрузы, транзитный транспорт. По этим причинам и было принято решение об организации платной парковки», — отметил Волков.

Он пояснил, что размер платы за парковку составит 50 руб./час для легкового транспорта. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили на территории платных парковок можно оставлять бесплатно. Денежные средства от платных парковок будут направлены на развитие транспортной и дорожной инфраструктуры округа.

«Безусловно, у жителей есть ряд вопросов по проекту. Поэтому приняли решение организовать рабочую группу. Совместно с региональным Минтрансом проработаем вопрос, чтобы согласовать получение резидентных разрешений на административную парковку. Жителей продолжим информировать», — подчеркнул Владимир Волков.

Глава Люберец добавил, что на встрече с жителями также обсудили работу управляющих компаний, благоустройство и другие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.