Витушева: отключение горячей воды в Истре начнется 1 июня

Для подготовки к новому отопительному периоду в городском округе Истра с 1 июня на 2 недели начнут приостанавливать котельные. Предстоящую пору ремонтов обсудили на рабочем совещании у главы округа Татьяны Витушевой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ознакомиться с графиком отключений можно по ссылке.

Начиная с 1 июня у коммунальных служб городского округа Истра есть 3 месяца на подготовку к новому отопительному сезону, при том, что запланирован большой объем работ.

Специалисты АО «Истринская Теплосеть» в рамках госпрограммы приступили к замене труб теплоснабжения на отрезке от котельной № 4 до центрального парка Истры, и до драмтеатра — это 3 км сетей. В Дедовске, на Энергетиков, также работает подрядная организация — здесь заменят 4 км теплотрассы. Все в графике, работа идет по плану.

Предстоит также обследовать и провести планово-ремонтные работы в котельных. А это огромное хозяйство: только на балансе АО «Истринская Теплосеть» находятся 63 объекта и еще 17 центральных тепловых пунктов.

Будет контролироваться процесс подготовки к зиме и в других котельных, а также контроль за работой тепловой инспекции и за тем, чтобы было взаимодействие с УК, которым предстоит подготовить к отопительному сезону внутридомовые сети.

В этом сезоне запланированы работы по модернизации оборудования в котельных «Большевик», в Алексино, Глебовском и в котельной № 5 в Дедовске. Работы много, но все планируется подготовить к началу нового отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.