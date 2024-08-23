Министр энергетики Подмосковья оценил подготовку округа Пушкинский к зим

Вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин совместно с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым оценили работы на территории округа в рамках подготовки систем к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первой точкой стала котельная № 1 в Красноармейске на проспекте Испытателей. Объект обеспечивает теплом и горячей водой 94 МКД и 21 соцобъект. В рамках планово-предупредительных работ проведены техническое обслуживание котла, установка приборов учета тепловой энергии, промывка теплообменников, замена участка трубопровода.

Также в этом сезоне без остановки производственного процесса будет проведен капитальный ремонт котла № 2 и капремонт конвективной части котла № 3. Далее посетили котельную на улице Горького в Пушкино, находится в ведении ООО «ГПТЭ МО». Тепловой ресурс с котельной подается на 34 МКД и 4 соц. объекта. Сейчас ведутся работы по установке котла № 2 и № 3.

Дополнительно проводится капитальный ремонт трех теплотрасс. Проверили алгоритм взаимодействия в случае возникновения ЧС, наличие должностных инструкций, нормативной документации, состояние оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.