Вице-губернатор Евгений Хромушин провел очередной штаб по вопросам отопления в Химках

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин принял участие в заседании штаба по вопросам отопления в городском округе Химки. Вместе с главой Дмитрием Волошиным они проанализировали каждый адрес, по которым специалисты «ТСК Мосэнерго» и управляющих компаний ведут работы.

«В целом за год в Химках проделана колоссальная работа. Сейчас продолжаются плановые работы по трёхлетней инвестиционной программе, а также бригады в оперативном режиме ликвидируют порывы», — отметил Евгений Хромушин.

Для этой работы в Химках задействована специальная техника — всего порядка 40 единиц. Также сотни сотрудников управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах.

«Регулярно проверяем ход ремонтных работ, которые ведут специалисты „ТСК Мосэнерго“ в Химках. На ежедневных штабах профильные специалисты разбирают каждый адрес, где есть проблемы с подачей тепла и горячей воды», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. В округе запустили все 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Поэтапно подключили к отоплению почти две тысячи объектов социальной инфраструктуры и почти 1,5 тысячи домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.