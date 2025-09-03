Видеотерминал для оплаты ЖКУ появится в микрорайоне Новая Охта в Петербурге

В едином информационно-расчетном центре Санкт-Петербурга сообщили, что в микрорайоне Новая Охта в сентябре установят новый видеотерминал для оплаты услуг ЖКХ и передачи показаний счетчиков в торговом центре «Охтинский бульвар», пишет газета «Петербургский дневник» .

В сентябре в торговом центре «Охтинский бульвар» на проспекте Маршака, 12, появится новый видеотерминал для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Первый подобный терминал уже установлен в торгово-развлекательном комплексе «Лиговъ». Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин отметил, что развитие цифровых сервисов в сфере ЖКХ повышает удобство для жителей города.

С помощью видеотерминала можно получить видеоконсультацию со специалистом ЕИРЦ СПб, передать показания приборов учета, оплатить квитанции без комиссии, отсканировать и подать документы в электронном виде, а также распечатать справки и квитанции. Устройство оснащено сенсорным дисплеем, камерой, принтером, сканером и платежным модулем. Терминал интегрирован с цифровой платформой ЕИРЦ СПб, что позволяет оператору видеть всю историю обращений клиента.

Все консультации и операции фиксируются системой: сохраняются записи видеозвонков, переписка и история платежей. Генеральный директор ЕИРЦ СПб Денис Шабарин пояснил, что новый сервис не заменяет привычные каналы связи, а расширяет возможности обращения за помощью. В дальнейшем аналогичные терминалы планируется установить и в других торговых центрах и общественных местах города.