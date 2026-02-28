Ветераны СВО посетили дом правительства Подмосковья в рамках профпереподготовки

Ветераны СВО прошли практический модуль обучения по программе «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО. В рамках визита они ознакомились с работой Информационного центра Московской области и узнали о функционировании региональных средств массовой коммуникации.

Далее участники посетили ЖКХ-Центр, где им рассказали о системе обработки сигналов об аварийных и плановых работах на объектах жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В ходе командной работы ветераны решали практические кейсы с использованием искусственного интеллекта и защищали свои предложения по совершенствованию ИИ-инструментов для госслужбы.

Завершился визит в Московской областной думе, где ветераны предложили свои идеи по улучшению отраслевых процессов. Инициатива реализована при поддержке ГлавУпДК при МИД России, фонда «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.