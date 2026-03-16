Ветераны СВО из Подмосковья посетили музей ЖКХ на ВДНХ

Ветераны СВО — участники программы профпереподготовки МГИМО — посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Экскурсию организовали для изучения передовых практик управления инфраструктурой и знакомства с историей отрасли, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Участники программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» познакомились с развитием коммунальной отрасли — от инженерных решений 80-летней давности до современных цифровых технологий. Маршрут показал, что работа сантехников, электриков, дворников и инженеров обеспечивает бесперебойную жизнь мегаполиса и требует высокой координации.

Центральной точкой экскурсии стал павильон № 5 «Музей городского хозяйства Москвы». В интерактивном формате слушателям продемонстрировали, как устроены системы водоснабжения и электроснабжения. Участники также опробовали симулятор управления городской инфраструктурой и попробовали себя в роли диспетчеров коммунальных служб.

Экскурсоводы рассказали об исторических инженерных решениях ВДНХ, которые десятилетиями обеспечивали тепло, воду и порядок на территории выставки. Гостям показали сохранившиеся механизмы середины XX века и современные технологии — «умные» фонари, цифровые системы мониторинга и новые методы очистки воды.

Отдельное внимание уделили историям работников ЖКХ, чьи разработки и труд повлияли на развитие городов. Проект реализуют МГИМО и ГлавУпДК при МИД России при поддержке фонда «Защитники Отечества».

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.