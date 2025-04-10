Ветерану ВОВ из Ленинского отремонтируют кровлю дома

В Ленинском округе в рамках празднования 80-летия Победы продолжается оказание всесторонней поддержки ветеранам, труженикам тыла и бывшим узникам фашистских лагерей. В четверг стартовали работы по обновлению кровли дома Галины Алферовой, жительницы деревни Белеутово и труженицы тыла времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С просьбой о помощи в администрацию Ленинского округа обратилась Любовь, дочь Галины Алферовой. Она рассказала, что крыша частного дома нуждается в срочном ремонте. Работы по подготовке материалов и их обработке специальными защитными средствами начались 10 апреля. Общая площадь ремонтируемой поверхности составляет 300 квадратных метров, на объекте работают три специалиста. Завершение ремонта запланировано на 20 апреля», — рассказали в пресс-службе.

Галине Алферовой 96 лет. В годы войны она трудилась на экспериментальной базе Академии наук СССР «Горки Ленинские».

«Мама всегда со слезами вспоминает военные годы. Ее судьба была нелегкой. Во время Великой Отечественной войны она жила и работала под руководством Трофима Лысенко на экспериментальной базе АН СССР «Горки Ленинские». После войны она окончила ПТУ и устроилась на обувную фабрику «Парижская коммуна», — поделилась Любовь Орехова, дочь труженицы тыла.

Галина Алферова окружена заботой большой и любящей семьи: у нее две дочери, Вера и Любовь, две внучки, четверо правнуков, два праправнука и одна праправнучка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.