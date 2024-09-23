Велиховский: 15 КОС модернизировано в Подмосковье в 2024 году

15 комплексов очистных сооружений (КОС) модернизировали в Подмосковье в 2024 году. Улучшения коснулись 350 тыс. жителей, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, на модернизацию выделили 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Из 15 объектов пять крупных в Одинцовском городском округе, Мытищах, Шатуре и два в Подольске.

Четыре объекта находятся в стадии завершения модернизации. Изменения коснутся 900 тысяч человек в Зарудне, Лыткарине, Солнечногорске. Из федерального бюджета на работы выделили 14,7 млрд рублей.

В стадии реализации также 20 объектов, результаты модернизации которых коснутся 750 тысяч жителей, в том числе из Апрелевки, Дубны, Каширы, Звенигорода, Коломны, Ленинского, Серпухова, Можайска и Сергиева Посада. На 2025 год запланировано еще 11 проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.