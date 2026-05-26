Вафин объяснил, что включает понятие комфортной среды

Политический психолог Артур Вафин заявил, что «Единая Россия» рассматривает комфортную среду как комплекс условий для жизни — от благоустройства до ЖКХ и культуры, сообщает RuNews24.ru .

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин пояснил, что комфортная среда — это не только парки и скверы, но и состояние домов, дорог, коммунальных сетей и социальной инфраструктуры.

«На практике комфортная среда – это безопасные и ухоженные дворы, детские и спортивные площадки, озеленение, удобные пешеходные маршруты для всех: и пожилых людей, и мамочек с колясками, и людей с инвалидностью. Не менее важны такие базовые вещи, как стабильное тепло- и водоснабжение, модернизация ЖКХ, понятные коммунальные платежи, наличие парковок, удобно расположение школ, детских садов, поликлиник и культурных учреждений. Все должно быть рядом с домом», — сообщил эксперт.

По его словам, партийный проект «Городская среда» предполагает участие жителей в выборе приоритетных объектов через голосование и обсуждения. Такой подход позволяет учитывать реальные потребности районов.

Вафин также отметил, что тезисы Дмитрия Дюжева на праймериз расширяют повестку за счет тем доступности жилья, тарифов ЖКХ, поддержки участников СВО и развития культуры. Эксперт подчеркнул, что итогом комплексной политики должно стать ощутимое повышение качества жизни — безопасность дворов, новые общественные пространства и чистота в городе.

