Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход реконструкции очистных сооружений «Верхний Посад» в Звенигороде. Сейчас на площадке проводится откачка иловых карт и идет планировка территории под строительство блока биологической очистки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Одинцовского округа.

Работы на объекте выполняются в рамках федеральной программы «Чистая Волга».

«В Звенигороде продолжается реконструкция очистных сооружений «Верхний Посад». Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы — уже очищены 4 из 8 иловых карт, разрабатывается котлован и проводится планировка территории под строительство нового блока биологической очистки. Первый этап реконструкции мы должны завершить до конца этого года, второй этап — до 30 ноября 2025. Держим ход работ на постоянном контроле», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он также добавил, что после модернизации в технологии очистных больше не будет иловых карт, которые являются источником неприятного запаха. В блоке биологической очистки предусмотрены бункеры для переработанного осадка, который в дальнейшем утилизируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.