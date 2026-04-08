В Звенигороде подключили к сетям автосервис в микрорайоне Пронина

В начале апреля в Звенигороде Одинцовского округа завершили строительство линии электропередачи для подключения предприятия малого бизнеса в микрорайоне Пронина. Автосервис получил 30 кВт мощности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-160171 в рамках договора технологического присоединения. Энергетики установили две железобетонные опоры и смонтировали более 100 метров самонесущего изолированного провода, который отличается высокой прочностью, электробезопасностью и длительным сроком службы.

Предприятию, занимающемуся техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств, выделили 30 кВт мощности. Реализация проекта обеспечила объект надежным электроснабжением и создала технический резерв для будущих подключений в микрорайоне Пронина.

«Подключение предприятия малого бизнеса в Звенигороде — еще один пример того, как сетевая инфраструктура работает на экономику региона. Строительство воздушной линии 0,4 кВ с установкой двух опор и выдачей 30 кВт мощности позволило не только обеспечить энергией автосервис, но и создать технический резерв для будущих предпринимателей в микрорайоне Пронина», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.