В Жуковском восстановили электроснабжение после сбоя

Электроснабжение полностью восстановили в Жуковском вечером 5 мая после массового отключения света на нескольких улицах. Подачу энергии вернули к 23:30, аварийные службы устранили технологический сбой на сетях компании «Россети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Массовое отключение произошло вечером 5 мая. Первый сигнал от жителей поступил в 21:40. Горожане сообщали о полном отсутствии света в квартирах и на лестничных клетках. Без электроснабжения остались дома на улицах Мясищева, Дугина, Баженова, Федотова, Гагарина, Левченко, Молодежная, Пушкина и Макаревского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.