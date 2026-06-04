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В Жуковском устранили засор канализации на улице Нижегородская

В городском округе Жуковский 29 мая произошел засор канализации вблизи дома № 28Б по улице Нижегородская. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Местные жители обратились к главе города Андронику Паку и рассказали о случившемся.

«По данному засору мне написали жители в соцсетях. На место сразу же выехали все аварийные службы и провели работы по устранению проблемы», — поделился Андроник Пак.

По словам специалистов, засор коллектора случился из-за песка и камней. После остановки воды рабочие выполнили промывку канализации, а скопившуюся в подземном паркинге воду откачали илососной машиной.

«На данный момент ресурсоснабжающая организация осуществила устранение засора на самотечной трубе. Вода из паркинга МКД выкачана и больше не поступает», — рассказал глава наукограда после проведенных работ.

3 июня на месте будет двухэтапная санитарная обработка паркинга и подсобных помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев