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В Жуковском состоялась экскурсия на городскую котельную

Молодогвардейцы Жуковского посетили станцию, вырабатывающую тепловую энергию для централизованного отопления города, сообщили в пресс-службе округа.

Первый заместитель директора, депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Сергей Гридунов рассказал активистам о различных профессиях, связанных с теплоэнергетикой, таких как инженер, оператор котельной, технолог и многих других.

Ребята увидели в действии оборудование, отвечающее за выработку тепла, и узнали о современных технологиях, применяемых в этой области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.