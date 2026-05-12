В Жуковском с 19 мая начнут планово отключать горячую воду

Плановое отключение горячей воды стартует в Жуковском с 19 мая и продлится 14 дней. В этот период котельную МП «Теплоцентраль» полностью остановят для регламентных работ и гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Замглавы города Игорь Колесников сообщил, что все работы займут 14 дней. На это время котельную МП «Теплоцентраль» полностью остановят. Остановка необходима для проведения регламентного ремонта и обслуживания оборудования перед следующим отопительным сезоном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.