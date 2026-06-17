В Жуковском реконструируют теплотрассу на улице Семашко

Реконструкция тепловой сети продолжается на улице Семашко в Жуковском 16 июня ход работ проверил глава округа Андроник Пак. Участок проходит от школы №8 через территорию больничного городка до улицы Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт сейчас ведется возле школы №8. Рабочие выполняют земляные работы, после чего демонтируют старую трубу и восстановят канал для прокладки новой теплотрассы.

«Проводятся земляные работы, после которых будет демонтирована старая труба и восстановлен канал, где потом проложим новую трубу. Так как объект социально значимый, делаем все возможное, чтобы завершить модернизацию в этой части к началу учебного года», — отметил Андроник Пак.

Общая протяженность сетей, подлежащих замене, составляет почти 600 метров, диаметр трубопровода — 530 мм. Завершить реконструкцию планируется до начала отопительного периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.