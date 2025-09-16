сегодня в 12:09

В Жуковском проходят работы по подготовке к осенне-зимнему периоду

В Жуковском в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершились работы по замене запорной арматуры на магистральном водопроводе. Об этом сообщил глава города Андроник Пак, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это позволит зимой проводить перекрытие сетей водоснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций, а также значительно быстрее устранять возникшие неполадки на водопроводах», — прокомментировал глава Жуковского.

Помимо этого, по его словам в городе, на улице Жуковского, провели промывку участка сети.

Ранее, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, были праведны работы реконструкции сети от котельной МП «Теплоцентраль» на улицах Гагарина, Менделеева, Спасателей, Жуковского и Дугина.

Благодаря реконструкции тепловой сети повысится теплоэффективность и надежность теплоснабжения для жителей, проживающих в домах по улицам Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.