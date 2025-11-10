В Жуковском продолжается замена труб холодного водоснабжения по улице Менделеева

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак рассказал, что в пятницу, 7 ноября, во дворе по адресу: улица Менделеева 13, 15, 17 и улица Гагарина, 10 установили новые пожарные гидранты. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Гидранты нужны при чрезвычайных ситуациях, а также для промывки и гидравлических испытаний водопровода», — добавил глава Жуковского Андроник Пак.

Кроме того, в этом дворе поменяли входящие в дома металлические трубы на пластиковые и сделали «закольцовку» системы. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды при нештатных ситуациях.

В завершении будут проведены гидравлические испытания и промывка системы.

Полностью выполнить все работы планируется до середины декабря.

Ранее жители этих домов неоднократно жаловались на взвесь в воде, которая появлялась из-за неудовлетворительного состояния трубопровода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.